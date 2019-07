’Frans dieet is voor ons geen straf’

Naam: Sandra (37), Jörgen (39), Merle (5) Tiemen (3), Lauren (1,5)

Uit: Hengevelde (Ov)

Waarheen: La Gaudaine, Frankrijk

Hoelang: 7 dagen

Accommodatie: Huis gehuurd met vrienden

Sandra: „Samen met een paar oud-huisgenoten uit Jörgens studietijd hebben we een huisje gehuurd. Zij hebben ook jonge kinderen, dus dat is extra leuk voor Merle, Tiemen en Lauren. Tegen het eind van de middag verwachten we op onze bestemming aan te komen. La Gaudaine is een prachtig groene streek op zo’n twee uur rijden van Parijs.

In totaal zijn we met acht kinderen en tien volwassenen. Drukke boel dus. De kinderen kunnen niet wachten om in het bijbehorende zwembad te duiken! De jeugdvrienden van Jörgen komen allemaal uit andere delen van Nederland. Elkaar vaak zien zit er daarom niet in. Heel fijn dat we een keer per jaar met z’n allen samen kunnen zijn.

In de achterbak liggen badpakken en opblaasspullen die meteen zullen worden gebruikt als we aankomen. Daarnaast een bedje voor Lauren van anderhalf, veel zomerse kleding en speelgoed. We verwachten dat het in Frankrijk mooi weer wordt. Op een maaltijd voor de eerste avond en broodjes voor onderweg na zit er verder niets van etenswaren in onze achterbak. We vinden het helemaal niet erg om ons voor de vakantie een Frans dieet aan te meten!”