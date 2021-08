’In de rivier de Ganges in India zag ik een lijk drijven’

Mooiste herinnering

„Mijn jaar in Australië in 2014. Zoveel beleefd, zoveel gezien en zoveel mensen ontmoet. Ik heb er ook vier maanden gewerkt: druivenpluk, meloenen sorteren en ruim twee maanden op een cattle station vlak bij Kununurra. Woestijn, tropisch regenwoud, witte stranden, zwemmen met walvishaaien en met een four wheel drive door de jungle: alles gedaan! Een levensveranderend jaar.”

Drama

„Eigenlijk een klassieker: een scooter huren in Phuket, Thailand, en vervolgens onderuit glijden. Lieve Thaise mensen reden ons naar het ziekenhuis waar mijn vriend drie hechtingen in zijn knie kreeg en waar we onder de schaafplekken, verpakt in verband, weer uit kwamen. Vreselijk! En dat op de eerste dag van de vakantie...”

Ultieme gadget

„Ik neem altijd een opschrijfboekje mee om elke dag een stukje in te schrijven. Ik plak er soms ook dingetjes in. Superleuk om later terug te lezen en herinneren op te halen.”

Gek

„In de rivier de Ganges, India, zag ik een lijk drijven. Je weet dat het gebeurt en dat het daar niet vreemd is, maar je staat toch raar te kijken als je er met je bootje langs vaart.”

Altijd mee

„Een handgeschreven papiertje met de wisselkoers en voorbeeldbedragen. Erg ouderwets maar superhandig om snel een bedrag te checken!”

"In Australië zelf gevangen haai gegeten die naar kip smaakte"

Raarste voedsel

„Zelf gevangen haai, bereid op de barbecue in Australië. Heerlijk! Een beetje kipachtig en natuurlijk supervers. Qua drinken is het vieste ooit yakboterthee, in Tibet. Echt niet te doen! Het ziet er romig en lekker uit, maar het is heel zout.”

Beste advies

„Ga altijd in de beste reistijd voor het specifieke land op vakantie en houd rekening met je wensen. Zonde als je een zon/strandvakantie wilt terwijl het met bakken uit de hemel komt. Dat heb ik ondervonden in Goa, India. Of als je juist actief wilt gaan toeren terwijl het dik 40 graden is.”

Overschat

„Halong Bay in Vietnam. Mooi, maar supertoeristisch. Veel boten op het water en horden mensen bij de bezienswaardigheden. We zaten drie dagen en twee nachten op een boot, maar dat was veel te lang. Een dagtrip is voldoende.”

