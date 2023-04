’Hij neemt m’n lievelingsplek op de bank in, maar ik heb zin in zijn vrolijkheid’

Twee jaar geleden schreef ik op deze plek: Daar gaat-ie. In een overvol busje, met op schoot zijn enorme muziekbox. De box die ik regelmatig heb vervloekt. Te vaak riep ik dat die rotmuziek zachter moest. Dat hij aan de buren moest denken en dat ik zo niet kon werken.

Aangebrande tosti

Mijn zoon, toen 18, ging op zichzelf wonen en wat had ik het er moeilijk mee. In de weken erna miste ik zelfs die rotmuziek. Totdat bleek dat het er eigenlijk alleen maar leuker op werd.

De ergernissen over lege yoghurtbakken, rondslingerende sokken, de geur van aangebrande tosti’s in de nacht en de verzwegen feestjes hadden plaatsgemaakt voor gezelligheid. Want we zagen elkaar iets minder vaak, maar de keren dat we elkaar zagen waren leuk, altijd weer.

Noodgedwongen

Vannacht sliep hij voor het eerst weer in zijn oude bed. Met naast zijn bed de muziekbox, een prikbord met foto’s, zijn pokerset, kleren en studieboeken. Welkom terug, boemerangkind. Want zo heten ze, de volwassen kinderen die de deur uitgaan om daarna weer bij hun ouders in te trekken. Volgens het CBS keert een kwart van alle kinderen binnen vijf jaar weer terug.

Noodgedwongen dus.

Meebewegen

Zo moest mijn zoon zijn Amsterdamse woning uit en kan niets anders vinden. Dus is hij welkom, als vanzelfsprekend. Maar toch. Mijn vriend en ik genoten de afgelopen jaren van meer ruimte, minder rotzooi, meer privacy, de momenten dat mijn zoon binnenwipte. En weer wegging. Om samen met zijn vrienden en vriendinnen de wereld en het volwassen leven te ontdekken.

Uiteraard gaan we dit fiksen. Het wordt zomer, bovendien heb ik zin in zijn vrolijkheid in huis. We hebben spelregels opgesteld over de was, de kosten, de inhoud van de koelkast, het avondeten en de vaatwasser. Verder wordt het meebewegen.

Dus toen hij gisteravond met zijn twee meter op mijn lievelingsplek op de bank lag en vroeg of ik ook zin in zijn nieuwe Netflixserie had, knikte ik. Natuurlijk, schat.

