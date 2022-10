Je nachtrust verbeteren? Slaap met sokken aan!

Het dragen van sokken in bed heeft een aantal voordelen voor wie moeite heeft met slapen, zegt slaapexpert Mar De Carlo van het Internationaal Instituut voor Ouderschap en Gezondheid tegen HuffPost. Sokken kunnen volgens haar mensen helpen makkelijk(er) in slaap te vallen én om langer te slapen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat het dragen van sokken de bloedsomloop en bloedtoevoer naar de voeten verhoogt. Dat zorgt er kort gezegd weer voor dat de kerntemperatuur van het lichaam lager wordt, waardoor onze hersenen het signalen krijgen dat het tijd is om naar bed te gaan.

Uit een onderzoek van 2018 gedaan door het Onderzoeksinstituut voor menselijke ecologie van de Nationale universiteit van Seoel bleek dat jonge mannen die met sokken aan slapen er gemiddeld 7,5 minuut minder lang over doen om in dromenland te komen. Ook zouden zij 32 minuten langer slapen en 7,5 keer minder vaak worden dan de mannen die met blote voeten in bed liggen.

Schone sokken

Maakt het dan nog uit wat voor sokken je draagt? Volgens De Carlo is het in ieder geval slim om schone exemplaren aan te trekken (wel zo fris!). Ga ook voor sokken die gemaakt zijn van zo veel mogelijk natuurlijke materialen zoals kasjmier, merinowol, bamboe of katoen. Deze stoffen zorgen voor voldoende warmte en zijn bovendien ademend, wat weer goed is voor de hygiëne.

Er is één type sok die je in bed het beste kunt vermijden: compressiesokken. „Tenzij je die moet dragen op aanraden van je arts”, zegt De Carlo.