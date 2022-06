Dit mag nooit meer weg: gehavende pollepel van moeder

De moeder van Ria Schreuders (63) groeide op op een boerderij. Daar was het de gewoonte dat wanneer een koe een kalfje kreeg, een deel van de eerste melk werd gebruikt om biestpap van te maken. Biest is eigenlijk krachtvoer van moeder natuur, bedoeld om het kalfje een extra oppepper te geven. Het heeft een veel steviger structuur dan melk.

„Mijn ouders gingen verhuizen en kregen zelf kinderen. Maar vaak als we naar opa en oma gingen, kregen we een emmer biest mee naar huis. Die ging mijn moeder dan heel voorzichtig, met beleid, wellen”, vertelt Ria.

„Dat was een secuur werkje. Je moest op tijd stoppen, anders ging de boel schiften. Roeren en roeren, zodra de biest aan de bolle kant van de lepel ’hing’, was het klaar en moest de pan van het vuur.”

Altijd werd daarvoor deze lepel gebruikt. „Mijn moeder is al bijna dertig jaar geleden overleden en ik dacht dat deze lepel was weggegooid. Totdat hij opeens uit de inboedel van mijn overleden broer tevoorschijn kwam. Ik schrok er haast van en zag zomaar meteen haarscherp het beeld van mijn moeder in de keuken aan het roeren...”

Ria vindt het bijzonder dat zo’n gehavende pollepel, waardeloos in de ogen van anderen, zoiets met je kan doen. „Hij heeft dan ook een mooi plekje in onze keuken gekregen. Ik kijk er vaak met een glimlach naar. Goede herinneringen aan mijn jeugd!”