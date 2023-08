Dit huis in Amerika koop je voor minder dan een euro

Op makelaarswebsite Zillow is het huis te vinden. De vrijstaande woning is zo’n 67 vierkante meter groot, beschikt over twee kamers en een badkamer. Je krijgt 485 vierkante meter grond bij het huis dat in 1956 is gebouwd. Het huis moet cash worden afgerekend, al zal dat met een dollar vraagprijs voor veel mensen geen probleem zijn.

Het huis is de afgelopen jaren flink in waarde gedaald: in 2004 werd het nog voor 32.400 dollar verkocht. Zeven jaar later werd het pandje voor 10.000 dollar te koop gezet en vorig jaar deed de eigenaar nog een poging om het huis te verkopen, dit keer voor 4092 dollar. Nu hoopt de verkoper het pand voor een dollar kwijt te raken.

Wanhopige poging

De makelaars zijn de wanhoop inmiddels nabij en zetten alles op alles om het huis te verkopen. In de advertentie laten ze eerlijke foto’s zien en de omschrijving laat weinig te wensen over. „Sta versteld door dit prachtige interieur waarbij je je afvraagt: is het stof of de nieuwste designer drug van Pontiac?” De houten vloeren kunnen volgens de verkopers wel een dagje spa gebruiken om hun innerlijke schoonheid te laten schitteren.

Ook krijg je gratis een huisdier bij dit huis. Een aantal, eigenlijk. „Wie heeft er een waakhond nodig als je een nest vol wespen hebt? Je leest het goed: we hebben strategisch een wespennest geplaatst aan de rand van het huis om indringers tegen te gaan.”

Opknapbeurt

Voor dat geld krijg je een lichte woonkamer die doorloopt in een knusse keuken. In de slaapkamer tref je plek voor een bed. Een kast is niet nodig: het huis is voorzien van een inloopkast. ’s Avonds tot rust komen kan in het bad, waar je ook in zult staan als je een lekkere douche neemt.

Mocht je enthousiast zijn, dan is het verstandig om de foto’s nog even te bekijken. Het betreft namelijk een klassiek klushuis. Het exterieur en de woonkamer hebben een flinke lik verf nodig. De keuken en vloeren zijn aan vervanging toe. Ook de badkamer kan wel een opknapbeurt gebruiken. De tweede verdieping kan goed worden gebruikt als extra opslag nadat je dat onder handen hebt genomen.

De buurt

Pontiac valt onder Oakland County en is een buitenwijk van Detroit. Je zit ruim 30 kilometer bij het hart van de stad vandaan. Om de hoek vind je onder andere een shoarmazaak, een tacorestaurant, een park en een 7-Eleven. Net als kruidenier Save A Lot, grote kans dat je als koper van een huis van een dollar graag op de kleintjes let.

Pontiac heeft zo’n 61.000 inwoners en floreerde ooit dankzij de productie van automotoren. Tegenwoordig staat het vooral bekend om twee spookhuizen, waaronder Erebus. Van 2005 tot 2009 was dit het grootste spookhuis ter wereld.