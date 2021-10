Binnenland

Zeldzame Maleise tapir geboren in Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Maleise tapir geboren. Na een draagtijd van ruim 400 dagen verliep de bevalling zaterdag voorspoedig. Het kalf stond al snel op de poten en drinkt goed, meldt de dierentuin maandag.