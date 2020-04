Muto complete stads e-bike

Sinds de komst van een elektrische fiets is bovenstaand beeld compleet veranderd. In Almere pak ik alleen nog maar de auto als het niet anders kan en in de eerste drie maanden van 2020 heb ik al meer dan 1500 kilometer gemaakt richting de redactie.

De afgelopen twee weken stapte ik met veel plezier op de Muto, een nieuwe e-bike van een aparte tak van fietsenfabrikant Stella. Bij het moederbedrijf gaat alle aandacht uit naar de stroomversnelling van de groei waar het in zit. Een losstaand als startup georganiseerd team, aangevuld met externe specialisten, ontwikkelde de afgelopen drie jaar de Muto, speciaal voor in de grote stad.

Voorafgaand aan het Muto-project werd een uitgebreid onderzoek gedaan door de medewerkers van Stella. Daaruit bleek dat een e-bike voor de stad het beste vervoermiddel is als je het vergelijkt met het aanbod van vervoersmiddelen. Deloitte verwacht dat in 2023 veertig miljoen e-bikes worden verkocht, met een bijbehorende omzet van 19 miljard euro. De e-bike zal volgens Deloitte al in 2023 de auto in de stad vervangen, omdat daar de verkeersproblemen het grootst zijn en mensen daar voor korte ritten nu nog de auto pakken.

Nooit wachten

Nooit wachten op de tram of metro, geen last van verkeersopstoppingen of een tekort aan parkeerplekken en geen hoge kosten. Je rijdt altijd tot voor de deur van je bestemming. Of dit nu school, werk, een supermarkt, het theater of de kroeg is. En je vervoert er bovendien gemakkelijk kinderen en bagage mee.

De nieuwe fiets moest multi-inzetbaar zijn, hufterproef, duurzaam, onderhoudsarm, veilig, makkelijk te delen, een aantrekkelijk design en betaalbare prijs hebben. Hierin lijken de makers geslaagd. Met en zonder ondersteuning fietst de Muto comfortabel, al zal de stadsfietser die een hoog stuur gewend is moeten wennen aan de sportieve, licht voorover gebogen houding.

Omdat afstanden in de stad niet echt groot zijn is de accu licht gehouden en kan simpel uitgenomen worden om op te laden. Vernieuwend en handig is het click & roll-systeem. Een robuuste oplossing voor het simpel met één klik monteren van een mand, kinderzitje, krat of bagagedrager, waarmee je elke situatie in de stad aan kan. In de afgelopen twee weken ben ik regelmatig van opbouw gewisseld. Wel even wennen overigens. Voor zit het click & roll-accessoire aan de voorstang vast en die blijft dus rechtdoor ’gaan’ als je een bocht neemt. Normaal gesproken zie je je spatbord keurig meedraaien, maar in dit geval dus niet.

Ontwerp

Door het design en de maatvoering (voor mensen van 154 tot 190 centimeter lang) rijdt 80% van de Europeanen direct weg op dit model. De wielen zijn iets kleiner, waardoor je net wat dichter bij de grond en de brede banden geven een comfortabel rijgevoel. Het frame geeft een makkelijke lage instap en is bijzonder stevig. Kortom een stadsfiets die wel tegen een stootje kan en binnenkort veelvuldig zal opduiken in het stadsbeeld.

Plus

Multifunctioneel. Configureerbaar voor divers gebruik. Simpel in gebruik.

Min

Stuur kan niet hoog, waardoor alleen voorover gebogen sportieve houding mogelijk.

Waardering

★★★★

Prijs

€ 1699