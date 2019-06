Nederlandse man: ’Schaf Vaderdag maar af’

Dit blijkt uit onderzoek van Amerikaans tondeuse- en trimmerspecialist Wahl onder meer dan duizend Nederlanders. Opvallend is dat er juist meer mannen (49,2 procent) dan vrouwen (33,6 procent) zijn voor wie deze dag er helemaal niet toe doet.

Ruim drie keer zoveel mannen als vrouwen vinden Moederdag dan ook belangrijker. “Je zou denken dat meer mensen met jonge kinderen deze dag toch graag in stand zouden houden, al was het maar voor het kroost”, aldus een woordvoerder van Wahl. “Maar zelfs voor bijna een derde van hen hoeft het niet zo.”

Aan degenen die geen problemen met Vaderdag hebben, geeft bijna de helft van de Nederlanders liever een tastbaar product (zoals een horloge) dan een ervaring (bijvoorbeeld een dagje naar de sauna). Toch schieten sommige lief bedoelde cadeaus in het verkeerde keelgat. Eén op de twintig mannen is weleens teleurgesteld geweest in een Vaderdagpresentje.