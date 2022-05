Premium Het beste van De Telegraaf

NATUUR IN NL Ultieme moederliefde: zo gedragen moeders in het dierenrijk zich

Door Katina Stavrianos Kopieer naar clipboard

We zetten onze moeders morgen massaal in het zonnetje. Terecht, want als we op iemand onvoorwaardelijk kunnen rekenen, dan zijn zij het. Ook dierenmoeders tonen indrukwekkende staaltjes van moederliefde die zij soms zelfs met de dood moeten bekopen.