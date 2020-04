’Vanavond is supermaan prachtig zichtbaar’

Het wordt de derde keer dit jaar dat een supermaan, wanneer de maan groter en feller is dan normaal, te zien is. Door de vele opklaringen is het zicht goed. Er is hooguit ’wat concurrentie van enkele wolken’, maar het weerbureau is optimistisch.

Een supermaan lijkt 7% groter en 14% helderder dan een normale maan, omdat het hemellichaam dichter bij de aarde (op 357.035 kilometer afstand) staat dan normaal. Wie het allerbeste zicht wil hebben, kijkt ’s nachts om 04:35 uur. Dan is het volle maan.

Dinsdagavond is de maan echter al ’bijna vol’, aldus Weeronline, en in volle glorie te bekijken. „Kijk naar het oosten.”

Een supermaan komt een paar keer per jaar voor en vaak gebeurt dat meerdere maanden achtereen. In februari en maart waren er ook al twee supermanen, op 7 mei is het opnieuw zover. „Daarmee heeft 2020 een kwartet supermanen.”