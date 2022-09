Dagrecept: Trifle van mascarpone en zomerfruit

Ik zal toch even wachten met de paddenstoel- en pompoenrecepten, vandaag wordt het een zomerse trifle met mascarpone. Eerst het fruit: roer in een kom al het (gesneden) zomerfruit, suiker en citroensap goed door elkaar. Maak dan de vulling. Doe de mascarpone in een grote kom en roer er 45 ml slagroom door. Klop in een middelgrote kom de resterende room en voeg geleidelijk suiker toe tot hij stijf is. Vouw hier de mascarpone erdoor.

Smelt de boter met nootmuskaat. Bestrijk beide kanten van de plakjes cake. Verhit een grillpan en gril de plakjes 1 minuut per kant of tot er grillstrepen verschijnen. Snijd de cake in blokjes van 2 cm. Verdeel de helft van het fruit over 8 glazen potjes/dessertkommetjes (van 250 ml), gevolgd door een laag cake. Druk zachtjes aan. Verdeel de mascarpone over de potjes/glazen. Maak af met het overgebleven fruit en druppels sap. Garneer met een blaadje munt.

Nodig voor 8 personen:

- 850 g zomerfruit (perzik of nectarine, bosbes, framboos of aardbei in vieren)

- 2,5 el kristalsuiker

- 15 ml vers citroensap

Vulling:

- 275 g mascarpone (op kamertemperatuur)

- 150 ml slagroom

- 25 g kristalsuiker

Cake:

- 2 tl boter

- 1/4 tl gemalen nootmuskaat

- 4 plakjes hotelcake of boerencake (2 cm dik)