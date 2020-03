Vakantieplezier voor jong en oud in een luxe stacaravan. Ⓒ Eurocamp

Weinig trends in kampeerland zijn zo hardnekkig als glamping. Maar wat blijft er in zo’n luxe onderkomen nog over van dat heerlijke ’ouderwetse’ vrije campinggevoel? Meer dan genoeg, ontdekten wij in een ultracomfortabele mobilehome op een Zuid-Franse sterrencamping.