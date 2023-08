Het geheim van de ultieme kleurenmix in huis

Laat je inspireren door het warme effect van bruin en combineer deze kleur met blauw water-tinten die zorgen voor een verkwikkend effect. In deze slaapkamer met het Auping Noble bed ontworpen door Johan van Hengel haal je ingetogen luxe en comfort in huis.

Stylingtip: coole basis

Ⓒ verfkleur Wild Wonder van Flexa Creations

Je creëert een verrassende nieuwe sfeer in de slaapkamer door lichte naturellen én wit te combineren met blauwe kleuren geïnspireerd op de oceaan. Blauw bedtextiel werkt verkoelend en een nautisch streepje erbij brengt je al snel in een tijdloze zee- en strand-vibe.

Stylingtip: blauwe bank

Ⓒ bank Bruno van Montel

Door de modulaire zitbank Bruno van Montel in een blauwe stof te laten bekleden voelt de sfeer Scandinavisch chic en ingetogen luxe aan. Het interieur is perfect in balans met de naturellen basiskleuren, de hoofdkleur wit en het lichte hout dat verwerkt is in de keuken en de op maat gemaakte kastenwand.

Stylingtip: meer aards

Ⓒ vaas Lara van Trendhopper en gordijnstoffen van Aan Huis

Durf de wand te schilderen in een bruintint zoals karamel, chocola en cognac voor een warme sfeer. Mix met grovere structuren zoals de nieuwe gordijnstoffen van Aan Huis en bijpassende accessoires van Trendhopper. Voor inspiratie en vrijblijvend interieuradvies kun je langsgaan bij de woonwinkels van Woonmall Alexandrium.

Stylingtip: spiegel met een kleurtje

Ⓒ Spiegels Espejo van Hoogenboezem

Een ronde spiegel is een simpele, maar perfecte toevoeging aan elk interieur, vooral dat van de slaapkamer. Deze Espejo-spiegels met gekleurd spiegelglas zijn extra leuk als je ze combineert met andere spiegels in andere maten.

Stylingtip: gekleurd glas voor ingetogen luxe

Ⓒ detail Auping Noble en woonaccessoires Iittala

Het nieuwe Auping Noble bed heeft een ranke en minimalistische uitstraling waardoor de slaapkamer ruimtelijk blijft. Om de ingetogen luxe sfeer te versterken zijn glazen accessoires de trend, zoals de tafellamp van Brokis of de klassieke designcollectie van Iittala.