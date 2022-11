Doodsbang tijdens een hike: ’Overal onweer’

Herinnering

„Tijdens een nachtduik bij het Great Barrier Reef in Australië was het pikkedonker in zee. Ik was de laatste van de groep en bleef expres een beetje achter zodat ik de rest bijna niet meer zag. Met mijn zaklamp zag ik schildpadden en haaien om me heen. Doordat alles verder helemaal donker en stil was, leek het net alsof ik gewichtloos was en door de ruimte zweefde.”

Drama

„In Nieuw-Zeeland kreeg ik van de familie waar ik verbleef, een puppy die naar mij werd vernoemd: Miss-T. Ik was dol op haar. Helaas is het hondje door een van de paarden per ongeluk vertrapt. Mijn hart brak in duizend stukjes. Ik heb haar as in de kast staan.”

Bagage

„De eerste lange reis had ik een grote koffer bij me, maar ik gebruikte maar tien procent van de kleren. Tegenwoordig moet je bijbetalen voor bagage en zijn er lange wachtrijen bij het inchecken en ophalen van de bagage. Ik heb geleerd welke kleren ik moet meenemen in een kleine backpack. De truc is vooral veel laagjes en voor tien dagen aan ondergoed meenemen. Je kunt altijd ergens een wasje draaien.”

Bang

„Met mijn broer maakte ik een hike van twaalf uur door het prachtige berggebied Drakensbergen in Zuid-Afrika. We hadden de weersvoorspelling niet gecheckt. In het begin was het superheet, waardoor ons water al na twee uur op was. Halverwege de hike kwam er een grote storm met harde regen en onweer. We konden nergens schuilen en liepen maar door. We waren tot op het bot doorweekt, waardoor mijn mobiel kapot was. Ik was enorm bang dat we door de bliksem zouden worden geraakt. Maar ik besefte dat mijn angst niks aan de situatie zou veranderen, dus ik besloot om er toch van te genieten en vertrouwen te hebben.”

Onvergetelijk

„In Nieuw-Zeeland deed ik vrijwilligerswerk bij een paardentherapiecentrum. Jenny, de eigenaresse, is de leukste en liefste vrouw die ik ooit heb ontmoet. Vroeger was zij de trainer van de Lord of the rings-filmpaarden. Ik heb drie maanden bij Jenny in huis gewoond en drie keer per week gingen we door de bergen paardrijden.”

Tegenvaller

„In Australië ligt alles ver uit elkaar en het is duur. Ook was er racisme en de bewoners waren soms erg onvriendelijk. De steden zijn niet mooi. Ik had er meer van verwacht.”

