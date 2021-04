Lifestyle

Dagrecept: Lekker knoeien met hartig broodje ’Sloppy Joe’

Misschien lag het wel aan de woensdag, of had ik behoefte aan troost. Maar ik had enorme zin in een ’Sloppy Joe’. Het is de ietwat gekke naam voor een Amerikaans zacht broodje met warm rundergehakt dat heerlijk heeft liggen sudderen in een zoete, pittige tomatensaus.