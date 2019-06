Lezersreis: vaar mee naar gezellig Katwijk

Dagtocht Katwijk

In Katwijk kunt u diverse bezienswaardigheden bezoeken, zoals het Katwijks Museum, historische kerken of monumenten. Maar u kunt ook heerlijk winkelen in het Winkelhart Zeezijde of een bezoek brengen aan de prachtige boulevard en het strand. Allemaal binnen loopafstand van elkaar!

Tijdens de tocht kunt u genieten van een kopje koffie met heerlijk stuk appelgebak (bij prijs inbegrepen). Daarnaast is er tijdens de vaart een kleine kaart beschikbaar voor overige consumpties.

U kunt kiezen uit twee afvaartlocaties: u vertrekt om 10.30 uur vanuit Warmond, of om 11.00 uur vanuit Leiderdorp, en arriveert om circa 12.30 uur in Katwijk aan de Zwaaikom.

In Katwijk kunt u uw tijd vrij besteden. Iedere dinsdag is er een toeristenmarkt in Katwijk die zeker een bezoekje waard is. Om 16.00 uur wordt u weer in de Zwaaikom verwacht en om 16.15 uur vertrekt de boot weer richting Warmond. Aankomst in Warmond is om circa 17.15 uur, in Leiderdorp arriveert u weer om 17.45 uur.

Korting

Boek nu met €5 korting!

Info: rederijvanhulst.nl

Informatie en boeken

Speciale prijs voor Telegraaflezers:

• Volwassenen €20 (normaal €25)

• Kinderen* €15 (normaal €20)

*Geldig voor kinderen t/m 12 jaar.

Adressen afvaartlocaties:

• Zijldijk 30, 2352 AB Leiderdorp

• Gemeentehaven, 2361 CL Warmond

Kaarten zijn te bestellen bij onze afvaartlocatie of met de kortingscode: TMG2019KAT op onze website rederijvanhulst.nl

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen. U kunt mailen naar info@rederijvanhulst.nl of bellen naar telefoonnummer 071 – 250 19 00.