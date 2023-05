5x Zo verwerk je etensresten en ander gft-afval het beste

1. Een flink deel van ons afval bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval (gft). Nadat het is opgehaald, wordt het tot compost verwerkt of vergist tot biogas (groen gas). Compost wordt door boeren, tuinbouwers en gemeenten benut om de bodem te verbeteren.

2. Zet uw biobak op een koele, schaduwrijke plek en zorg ervoor dat deze een stukje openblijft, bijvoorbeeld met een stukje hout tussen deksel en bak. Hoe meer het gft kan doorluchten, des te minder het gaat broeien en stinken.

3. Maden ontstaan uit eitjes die vliegen het liefst in een vochtige, warme omgeving leggen. Gooi alleen droog afval weg. Laat gemaaid gras een dagje drogen en laat vochtige etensresten eerst uitlekken.

4. Verpak etensresten in kranten of een biologisch afbreekbare zak zodat vliegen er niet bij kunnen komen. Dat kan ook een papieren zakje van de groenteboer zijn. Is het bijzonder warm, bewaar vlees- en visafval dan in een zak in de vriezer voordat u het in de bak gooit.

5. Composteerbaar plastic hoort niet in de gft-bak maar bij het restafval omdat het niet aan de compost bijdraagt. Alleen speciale gft-inzamelzakken met het kiemplantlogo of OK-Compostlogo zijn toegestaan.

