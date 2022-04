Column Babette: Wat is het leven saai zonder hem

Huub van der Lubbe van De Dijk zong in 1994 voor het eerst ’Een man weet niet wat hij mist, maar als ze er niet is, weet een man pas wat hij mist’ .

Bijna dertig jaar later is deze songtekst nog altijd helemaal van nu, in ieder geval bij ons thuis. Ik zing ’m vaak – hard en met een knipoog – wanneer ik een paar dagen van huis ben geweest en weer met open armen wordt ontvangen.

Deze week is hij op reis en ben ik me ervan bewust dat andersom precies hetzelfde verhaal geldt. Eigenlijk is momenteel alles anders: ik eet gezonder, drink geen wijn, slaap beter en langer, het dopje zit weer op de tandpasta, de sokken liggen in de wasmand, ik geef minder geld uit en ben zelfs anderhalve kilo afgevallen.

Maar zo hé, wat is het leven saai zonder hem. De liefde maakt het leven een stuk leuker, dat mag duidelijk zijn. En wat een geluksvogel ben je als je liefde krijgt en geeft.

Nu vandaag de Boekenweek met het thema ’eerste liefde’ is gestart, worden we bestookt met fijne, hartstochtelijke verhalen. Vooral mooi zijn de anekdotes over de eerste liefde als deze de ware bleek.

Want hoewel we massaal in de ware liefde geloven, loopt het meestal anders.

Dat is uiteraard weer voer voor onderzoek; er bestaan talloze feitjes over liefdesrelaties. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen die bovenmatig in de liefde geloven, vaker gepassioneerde relaties hebben en zich meer soulmate van hun partner voelen. Daarnaast gelooft ook meer dan de helft van alle Nederlanders dat echte liefde sterk genoeg is om problemen te overwinnen.

Voor wie dit allemaal graag wil maar niet heeft, weet dat er hoop is: bijna de helft van de Nederlanders gelooft in liefde op het eerste gezicht en meer dan een kwart is dit overkomen.

Daarom: proost op de liefde. Ga ik ook doen, vanavond. Als hij er weer is.

