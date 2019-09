BMW ziet toekomst op waterstof, komt met waterstofauto

De strijd voor de elektrische aandrijving van de toekomst lijkt op dit moment gewonnen te worden door de BEV (Battery Elektric Vehicle). Maar BMW legt zich daar niet zomaar bij neer. Het merk geeft toe dat een elektrische auto op batterijen zeker een toegevoegde waarde heeft. Het heeft niet voor niets de i3 nog steeds in productie. Maar de Duitsers laten nu weten dat ze voor de toekomst hard in gaan zetten op waterstof. De eerste auto die op dit goedje rijdt moet in 2022 op de markt komen, en we kennen hem al van gezicht.

Milieuvriendelijke X5

BMW komt namelijk niet met een of ander futuristisch conceptmodel die op waterstof rijdt. BMW roept een nieuw i-model in het leven. Of eigenlijk past het een oud niet-i-model aan en doopt hem om tot BMW i Hydrogen NEXT. Meer dan een lichtelijk aangepaste BMW X5 is het namelijk niet. Om aan te tonen dat het hier niet om een milieuvervuilende SUV gaat heeft wat kleine details aan de X5 veranderd. Zo hebben de luchtinlaten aan de voorkant nu het i-patroon. Op het afgebeelde model is dit patroon ook in het blauw op de auto gespoten. Ook moeten de speciale velgen helpen met het identificeren van de milieuvriendelijke X5, eh BMW i Hydrogen NEXT. Maar het makkelijkst is de waterstofauto te herkennen aan de achterkant. Daar ontbreken namelijk de uitlaatpijpen.

