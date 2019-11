Treinreis tussen uitersten in India

De betoverende Taj Mahal in Agra heeft een kleiner broertje: de tombe van Itimad ud-Daulah. Ⓒ Eva van Lenteren

India kun je niet in een paar woorden beschrijven. Het is een land van uitersten. Van imposante forten, tempels, paleizen en Britse architectuur tot kleurrijke, overbevolkte steden en dan weer overweldigende natuur. VRIJ reisde per trein van New Delhi naar de voet van de Himalaya en het romantische Udaipur.