Internationale dag van de Vriendschap: zo maak je op latere leeftijd nieuwe vrienden

Het opbouwen van een nieuwe vriendschap kost tijd. Om de Griekse filosoof Aristoteles te citeren: „Het verlangen naar vriendschap komt snel, vriendschap zelf niet”. Een vriendschap moet groeien en tijd is dus onze grootste vriend - of vijand zo je wilt - bij het op latere leeftijd opbouwen van nieuwe kameraadschappen.

Tijd die je moet, maar ook moet kúnnen investeren. Dat laatste kan lastig worden in een vastgeankerd leven met werk, kinderen en sociale verplichtingen. Maar het is nodig, want het opbouwen gaat minder vanzelf dan vroeger, in de tienerjaren of studententijd.

Dan kom je namelijk mensen tegen van dezelfde leeftijd en met wie je in de regel intelligentie, interesses en manier van leven deelt. Op latere leeftijd is die identiteit al meer gevormd.

Interesses

Wil je nieuwe vriendschappen aangaan, ga dan op zoek naar mensen met dezelfde interesses. Sluit je aan bij een hardloopclub of boek bijvoorbeeld een groepsreis met mede-wandelaars. „Je inschrijven voor een cursus is een goed idee: dan weet je immers al dat je dezelfde interesses hebt”, weet socioloog Iteke Weeda die onderzoek deed naar onder meer vriendschap en relaties.

Vraag jezelf ook af: wat wil je met een vriendschap? Mis je iemand om mee te sporten, te stappen of problemen te bespreken? Vervolgens is het zaak iemand te vinden die op gelijke golflengte zit.

Maar pas op voor te hooggespannen verwachtingen. Weeda: „Vriendschap moet groeien. Zorg vooral dat je weet wat je in een nieuwe vriendschap wil vinden. Wil je iemand om mee te wandelen, te reizen, te shoppen of lief en leed mee te delen, ga dan op zoek binnen jouw interesses.”

Daarna is het een kwestie van het inzetten van je sociale vaardigheden. „Vriendschap is geven en nemen, de ander begrijpen en kunnen aanvoelen. Het zijn subtiele processen om te herkennen of er potentie is of je iets gemeenschappelijks hebt. Je kunt heel leuk met iemand praten terwijl die ander niet uit is op vriendschap. Je moet dus ook risico's durven te nemen.

Blauwtjes

Ook in vriendschap kun je blauwtjes lopen, al zijn die meestal minder pijnlijk dan in de liefde. Vraag of de ander komt eten of mee gaat sporten. Als die daar niet heel enthousiast op reageert, weet je genoeg.

Dieren

In de natuur is een vriendschap tussen dieren, zowel van dezelfde als van andere soort, niet vanzelfsprekend. Een diepere relatie bestaat doorgaans alleen als de dieren daartoe gedwongen worden in gevangenschap. Als dat gebeurt, zoals bij huisdieren, levert het dan wel weer de meest aandoenlijke foto's en video's op, waar het internet vol mee staat.

(Dit verhaal verscheen eerder in VRIJ)