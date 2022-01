Vakantietips: hier moet je op letten bij het boeken van een appartement of huisje

1. Check de reviews

Heb je iets gevonden dat je aanspreekt? Bekijk dan de reacties die de bezoekers hebben achtergelaten. Kijk daarbij niet alleen naar de beste en slechtste review, maar scan er meerdere.

Waar wil je op letten? Let vooral op punten die herhaald worden in meerdere reviews zodat je weet dat het niet een eenmalig probleem of succes is. Let bij negatieve reviews ook op de reactie van de host. Zijn die beleefd en behulpzaam?

2. De keuken

Toegang tot een keuken is er niet altijd. Veel mensen verhuren, bijvoorbeeld via een site als Airbnb, namelijk alleen een slaapkamer. In dat geval weet je dus van tevoren of je buiten de deur moet eten, of moet bestellen en afhalen.

Huur je een huisje of appartement met keuken? Top! Begin je trip dan met een bezoek aan de supermarkt zodat je altijd wat te eten in huis hebt.

Mocht je gaan koken dan is het handig om van tevoren te weten wat voor keukenapparaten je tot je beschikking hebt. Vraag het dus even na als het niet duidelijk in de omschrijving staat.

3. Annuleringskosten

Check altijd of er annuleringskosten aan een reservering gebonden zijn. Anders kan het je flink wat kosten, terwijl je reis niet eens meer doorgaat.

4. Parkeerplek

Ga je met de auto? Kijk dan of er (gratis) parkeerruimte is bij je verblijf of ergens in de buurt. Zo kom je niet voor onaangename en dure verrassingen te staan.

5. Cameratoezicht

Heb je iets gevonden in een afgelegen buurt? Dan is het slim om te checken of er buiten cameratoezicht is. Zo slaap je toch met een veiliger gevoel.

6. Wifi connectie

Ben je van plan tijdens je trip veel gebruik te maken van internet, check dan even of er een goede wificonnectie is. Houd hier vooral rekening mee als je nog beschikbaar moet zijn voor je werk.

7. Lees de regels

De eigenaar van het vakantieverblijf mag zijn eigen regels opstellen. Lees de omschrijving dus goed door!