John en Derkan wonen in een ’luxe mancave’, compleet met filmkamer!

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het klassieke herenhuis van John ter Riet en Derkan Atakan in Bussum (NH).

Derkan Atakan (l.) en John ter Riet: „Het huis is een mix die echt iets over ons zegt.” Ⓒ BOUWMAN, RENE