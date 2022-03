Dagrecept: Indische loempia’s met kip en taugé

Dit recept voor loempia komt uit het Indische bakboek Toko Lo van Lola van Ruler (Overamstel Uitgevers). Kook de kip in ruim water met wat zout in 25 minuten gaar. Giet af, laat afkoelen en pluk het vlees in fijne sliertjes. Leg apart. Blancheer de taugé 1 minuut in kokend water. Giet af en laat uitlekken. Verhit olie in een wok op middelhoog vuur en fruit de ui en de wortel 5 minuten.

Voeg de witte kool toe en bak 2 minuten mee. Voeg de kip, taugé, knoflook, soe-oen (glasvermicelli), sambal, kentjoerpoeder en zout naar smaak toe en bak nog 3 minuten. Laat de vulling afkoelen. aak een papje van de bloem en een eetlepel water. Leg een loempiavel op je werkblad en bestrijk de randen met het papje.

Verdeel een opgehoopte vulling over de onderkant van het loempiavel en vouw de vulling over de vulling heen naar binnen. Rol het vel van onder naar boven verder op. herhaal dit met de rest. Bak ze in een flinke laag olie van 175 graden in 6-7 minuten goudbruin.

Nodig voor 15 stuks:

- 200 g kippendijen

- 100 g taugé

- plantaardige olie

- 1 ui (fijngehakt), zout

- 1 wortel (fijngehakt)

- 150 g witte kool (in dunne reepjes)

- 3 tenen knoflook (fijngehakt)

- 100 g soe-oen (gekookt)

- 20 g sambal oelek

- 10 g kentjoer-poeder

- 2 el bloem, 15 loempiavellen