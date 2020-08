5x zo kom je van irritante zomerbeestjes af

1. Stofzuig bij voorkeur elke dag en zet vuile vaat dadelijk in de afwasmachine of was het af. Maak het aanrecht na het koken goed schoon en was regelmatig de honden- of kattenmand op zestig graden.

2 Ongedierte houdt van eten. Gooi etenswaren over in afsluitbare potten of dozen en ruim na het koken alle etensresten (ook kleine kruimeltjes) op. Zet de voerbak van hond of kat ’s nachts weg, gooi gft-afval in een afgesloten vuilnisbak buitenshuis en controleer de fruitschaal op rijp of rottend fruit en haal dit weg.

3 Houd bananen, appels, peren en perziken gescheiden van ander fruit. Zij versnellen het rijpingsproces van ander fruit en trekken daardoor fruitvliegjes aan.

4 Wist u dat ook vochtige potgrond beestjes aantrekt? Geef kamerplanten daarom niet te veel water.

5 U kunt vliegjes en muggen uit de slaapkamer weghouden door ramen tegen elkaar op te zetten of een ventilator te laten blazen.