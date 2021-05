Een thuiswerkplek bij het raam? Smeer je in met zonnebrandcrème!

Dat het belangrijk is om je goed in te smeren als je naar buiten gaat terwijl de zon fel schijnt, hoeven we je waarschijnlijk niet meer te vertellen. Maar wist je dat je je ook moet insmeren als het koud en bewolkt is? 80 procent van de stralingen gaat namelijk dwars door druilerig weer heen.

Zelfs als je bínnen bent is het verstandig om te smeren, zegt de Amerikaanse dermatoloog Elizabeth Mullans zegt tegen het Amerikaanse Fox News. „Als je thuis naast of vlak bij het raam werkt, moet je zonnebrandcrème gebruiken omdat je je mogelijk blootstelt aan schadelijke uv–straling”, zo stelt Mullans. „Zelfs wanneer het raam gesloten is, is het goed om je in te smeren.”

Min Deng, een andere dermatoloog, voegt daaraan toe dat de meeste ramen uv B-straling (die een rol speelt bij onder andere verbranding van de huid en het ontstaan van huidkanker) weren, maar niet uv A-straling, die onder andere zorgt voor huid- veroudering en beschadiging.

Staat je bureau bij het raam, dan adviseert Mullans om daar niet elke dag, de hele dag te zitten. „Zit je daar wel voor langere tijd, smeer je dan elke twee uur in”, zegt zij.

Ook Denk raadt aan om regelmatig te smeren, vooral als je een zonneallergie hebt. „Smeer alsof je buiten in de zon zit.”