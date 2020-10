Zo weet jij precies hoe je er financieel voorstaat

1)

Hoeveel geld staat er op je betaalrekening? Als ik je dat nu vraag, weet je dat dan? Zit je er compleet naast? Maak er dan een gewoonte van om elke dag even je saldo te checken en je afschrijvingen te bekijken. Het geeft je zoveel meer inzicht in je uitgaven en de stand van zaken.

Hoeveel geef je uit aan boodschappen? Boodschappen is typisch zo’n kostenpost waar mensen het overzicht op verliezen. Al die kleine bedragen. Doe eens een gokje en reken het vervolgens uit aan de hand van afschrijvingen in je bankieren-app. Schrikken? Dan even een tijdje bonnetjes bewaren.

Hoe gaat het met je pensioen? Heb je enig idee? Zo niet, check dan mijnpensioenoverzicht.nl. Je ziet meteen hoeveel AOW en pensioen je hebt opgebouwd. En of dat iets is waar je nog wat aan moet doen.

Hoeveel hypotheek heb je nog op je huis? Gokje doen en dan vergelijken met de werkelijke cijfers. Check gelijk even het soort hypotheek dat je hebt en wat er gebeurt wanneer die afloopt. Bij aflossingsvrij moet je dan in principe alles in één keer afbetalen. Verdiep je erin!

Reneé Lamboo laat zien dat geldzaken wél leuk en boeiend kunnen zijn. Op haar site porterenee.nl geeft zij tips over sparen, besparen, beleggen, aflossen en hypotheken.