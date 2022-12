Waarom was directeur Kabinet Koningin een van ’de twee poezen’?

Snor

Frits Röell en zijn broer Herman waren toptennissers en stonden op de club bekend als ’de twee poezen’ vanwege hun weelderige snor, zo staat te lezen in het net verschenen lustrumboek van Sphaerinda van de hand van leden en oud-leden. (www.sphaerinda.nl/sphaerinda-lustrumboek/).

Burgemeester

Frits Röell werd in 1903 geboren als zoon van een marineofficier en later burgemeester van Eemnes. Hij studeerde in de jaren twintig rechten in Utrecht net als zijn drie broers van wie Herman net als hij burgemeester werd. Herman in Breukelen en Frits in Scherpenzeel. Alle vier zaten ze bij Sphaerinda. Frits was samen met broer Louis bestuurslid.

Minister

Hij droeg de ambtsketen in Scherpenzeel van 1930 tot 1936. Zijn voorvader was minister onder de koningen Lodewijk Napoleon en Willem I. Dankzij deze historische band met het hof werd Frits kamerheer en jachtmeester van de koningin in Zuid-Holland. Op zijn 36e trad hij in dienst van het Kabinet van de Koningin waarvan hij in 1959 directeur werd. Als opvolger van verzetsheldin en enige vrouw in die functie, mej. Marie Anne Tellegen.

Kabinetsformaties

Hij speelde tussen 1956 en 1967 een belangrijke rol bij de kabinetsformaties en had goede contacten met de premiers Beel, Drees, Marijnen en De Jong.

Na zijn pensionering bleef hij tot op hoge leeftijd tennissen. Frits Röell overleed in 1984 op 81-jarige leeftijd.