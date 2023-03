Dit mag nooit weg: potje uit vaders moestuin

Heel langzaam is het lente aan het worden. Bloemen en struiken laten voorzichtige knoppen zien. Het is juist deze periode van het jaar waarin Fietje Schmitz vaak terugdenkt aan de moestuin van haar vader.

„Hij had een eigen moestuin die elk voorjaar met veel zorg werd omgespit en ingezaaid met allerlei soorten groenten. Daar stond ik als klein meisje heel graag bij omdat ik het een wonder vond hoe elke nieuwe voor in de grond tevoorschijn werd getoverd door mijn vader en zijn spade.”

De hele winter lag de moestuin braak. „Door de sterke hand van mijn vader werd de tuin weer een paradijs voor zijn groenten, elk voorjaar opnieuw. Bonen werden te kust en te keur gezaaid; van die kleine boontjes met een kiem, hup, zo in de volle grond.”

Daar was een vast ritueel voor. „Eerst werd een touwtje gespannen dat bijna waterpas was. In het potje werden dan de boontjes gedaan. Mijn vader maakte met een stok (zelfgemaakt) eerst een gat in de grond. Vervolgens mocht ik in elk gat drie boontjes doen waarbij ik erop moest letten dat de kiemen naar boven wezen. Wat voelde ik me vereerd dat ik dat mocht doen! In stilte werkten we dan samen op, ik in vol vertrouwen achter mijn vader aan.”

Fietjes vader is inmiddels overleden. „Maar het onooglijke potje blijft dierbaar voor mij en roept telkens mooie herinneringen aan hem op.”

