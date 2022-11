Premium Het beste van De Telegraaf

Zorg in laatste levensfase cruciaal Michiel Scheeren (63) weet dat hij niet meer beter wordt

Door Marion van Es Kopieer naar clipboard

Michiel Scheeren: „Tijd doorbrengen met mijn gezin staat op één.” Ⓒ foto thijs ROOIMANS

Horen dat je niet meer beter wordt, betekent vaak ook begrijpen dat de artsen niet veel meer voor je kunnen doen. Tegelijkertijd is zorg juist in deze fase van cruciaal belang. Dat ervaart Michiel Scheeren (63) die in april 2021 de diagnose ALS kreeg.