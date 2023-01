Premium Het beste van De Telegraaf

Het gaat steeds beter met de kerkuil in Nederland, maar: ’Steun blijft broodnodig’

Door Marjolein Schipper Kopieer naar clipboard

Ooit werd de kerkuil in ons land met uitsterven bedreigd. Tegenwoordig gaat het beter met de vogelsoort, al blijft het een wankel evenwicht. Ⓒ foto Getty Images

In de jaren 70 was de kerkuil bijna uitgestorven in Nederland. Nadat bevlogen vrijwilligers ontdekten dat nestkasten een goede steun in de uilenrug zijn, gaat het nu beter met deze bijzondere vogel. Maar het blijft zaak om alert te zijn.