Vlekken op je granieten aanrecht? Zo krijg je ze weg

Roelf: „We hebben een lichte witte veeg (vlek) op het zwarte granieten aanrecht.”

Zamarra: Gebruik een melaminespons (wonderspons). Maak deze licht vochtig en wrijf in grote cirkels over de vlek. Behandel altijd een ruimer oppervlak; intensief gebruik op een klein oppervlak kan namelijk tot een glansverschil leiden. Spoel altijd goed na met lauwwarm water en maak uw blad droog met een schone, droge theedoek of keukenpapier. Eventueel herhalen.

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl