Op beeldschoon Santorini raak je niet uitgekeken

Aan Santorini heb ik mooie herinneringen, maar die hebben vooral te maken met Alexos en Dimitros, twee Griekse goden die mijn vriendin en mij 35 jaar geleden op sleeptouw namen. Omdat ik me van de plek zelf niet veel meer herinner, is mijn nieuwsgierigheid extra groot wanneer ik in alle vroegte land op dit eilandje met zijn zwarte vulkaanstranden en spierwitte dorpjes.

Windmolens

Santorini is zoals je schilderachtig Griekenland uittekent, dat zie ik al terwijl ik van het vliegveld naar mijn hotel rijd. Witte dorpjes, kerkjes met blauwe koepels, windmolens, zwarte rotsen en strand. Het is er beeldschoon.

Dat is mijn hotel ook. Het Zaffron Resort is informeel, luxe en zo relaxed dat de toeristen die ik er ontmoet, nauwelijks de deur uitgaan. Terwijl je het straatje uitloopt en op het strand bent! Hier heeft ons hotel een strandtent en kun je op diverse terrassen neerstrijken.

Natuurlijk, toeristisch is het zeker. Maar is dat erg? Kamari is een klein plaatsje, de winkeltjes zijn er net even anders dan de doorsnee toeristenwinkels en de restaurants hebben terrasjes op het strand, met zeezicht. Ik verlang naar olijven, dolma’s, tarama-salade en goede inktvis. Daar hoef je in Kamari niet lang naar te zoeken.

Ik vertel de manager van het hotel over mijn jeugdherinneringen en over de hoeveelheden goedkope Griekse wijn die we destijds dronken. Van een hele andere kwaliteit dan de fantastische wijn die hij me op dat moment inschenkt.

Dat brengt hem op een idee. Hij pakt zijn telefoon, er wordt wat heen en weer gerateld en hij stelt voor dat we naar het wijnhuis van Boutari gaan. Dankzij de vulkanische grond en het klimaat is Santorini een goede plek om wijn te verbouwen. Er zijn meerdere wijnhuizen op het eiland, maar Boutari is volgens hem de leukste. Omdat het hotel er een samenwerking mee heeft, wil de hotelbaas me vergezellen en neemt graag een aantal medewerkers mee. Dan weten ook zij waarover ze praten.

Het wordt een legendarische middag. Die met de groep gezellige Grieken aan tafel langzaam overgaat in de avond. We proeven prachtige wijnen en gelukkig worden ze gecombineerd met allerlei heerlijke Griekse gerechtjes. Boutari is dagelijks open voor het publiek, neem er vooral de tijd voor. Ook fijn: ze versturen de wijn naar je thuisadres.

Huurauto

Zowel het hotel als het Boutari wijnhuis is zo leuk dat ik daar veel te lang ben blijven hangen. Hoogste tijd om het eiland te ontdekken. Wanneer ik dit tegen de manager zeg, wordt er direct een huurauto voor me geregeld. In zo’n geval komt de medewerker van de lokale verhuurmaatschappij gewoon naar de klanten toe. Onder het genot van een kopje koffie aan het zwembad wordt een leuke route over het eiland aanbevolen, mijn creditcardnummer genoteerd en een autosleutel overhandigd. Zo makkelijk kan het gaan.

Dit vulkaaneiland is klein: 72 vierkante kilometer. Toch betekent dit niet dat je het in no time hebt gezien. Het kent veel mooie rotsen en kliffen, leuke dorpjes en aan de oostkant prachtige (zwarte) stranden. Je kunt de bus pakken – het openbaar vervoer is goed geregeld – maar dan mis je de mogelijkheid om spontaan linksaf te slaan terwijl je eigenlijk rechtsaf moet.

Maak een rondje met een huurauto en ontdek de rustige en prachtige dorpjes. Ⓒ Babette Wieringa

Ik stop dan ook vaak. Sommige dorpjes zijn klein en de straatjes zo smal dat je denkt je er niet doorheen kunt met de auto. Maar dan doemt er altijd wel een aardige Griek op die je ziet worstelen om te helpen met manoeuvreren.

De populairste dorpen zijn Oia, de hoofdstad Fira, Firostefani, Pyrgos en Imerovigli. Vooral Fira en Oia zijn geweldig: gebouwd op de rand van een steile klif, met uitzicht op de vulkaan. Ik weet werkelijk niet waar ik moet kijken.

Dringen

Helaas ben ik niet de enige die onder de indruk van deze schoonheid is. Zowel in Fira als Oia is het beredruk. Toeristenbussen rijden af en aan, op sommige plekken is het dringen om een foto te maken. Eén ding is duidelijk: het is echt een goed idee om Santorini in het voor- of naseizoen te bezoeken.

Toch blijf ik nog even. Elke keer besluit ik nog een hoekje om te gaan en word ik weer verrast. De witte exclusieve hotelletjes en vakantiehuizen met zwembaden op de plateaus, het uitzicht en de winkelstraatjes; vooral Oia is adembenemend.

Ook dit is Santorini: deze hippie strandtent vind je vlak naast het naakstrand. Ⓒ Babette Wieringa

Als de drukte me dan toch te gek wordt, rijd ik verder en ben vijf minuten later weer in een totaal andere wereld. Ik drink een colaatje bij een hippie strandtent aan de noordkant van het eiland, waar ook het naaktstrand blijkt te zijn. Ik loop in alle rust door het dorp Megalochori waar de tijd stil lijkt te staan en maak zo mijn rondje om het eiland.

Santorini heeft mijn hart gestolen, weet ik als ik aan het eind van de dag op dezelfde plek eindig als waar ik begon: aan het hotelzwembad. Waar me een laatste hoogtepunt staat te wachten: een gekoeld glas witte wijn. Van Boutari, uiteraard.

Yámas!

Doen

Eilandhoppen! De Cycladen bestaan uit 56 eilanden. De bekendste zijn Santorini, Mykonos, Naxos en Paros. De eilanden zijn met een veerboot te bereiken.

Zo kom je er

Transavia vliegt rechtstreeks naar Santorini. Prijzen vanaf €150 of check de aanbiedingen. Wij logeerden in het Radisson Blu Zaffron Resort.

radissonhotels.com