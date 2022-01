Recept van topkok Dennis Kuipers: zalm yakitori

Zalm Yakitori (voor 4 personen)

Nodig:

400 gr sushirijst

1 bos lente-ui

250 gr bimi

500 gr jonge spinazie

1 knoflookteen

1 gember (5 cm)

4 x 150 gr zalm met huid

zonnebloemolie

sesamolie

zeezout

sesamzaad (geroosterd)

Bereiding:

Spoel de sushirijst onder koud kraanwater tot het water helder blijft. Kook rijst (bij voorkeur in rijstkoker) volgens de instructies op het pak. Snijd lente-ui in schuine ringen. Bewaar afsnijdsel voor yakitorisaus. Snijd bimi in lengte doormidden. Was en droog de spinazie. Snijd knoflook en gember fijn. Smeer ovenschaal met zonnebloemolie in en leg de zalm daarin. Bestrijk royaal met yakitorisaus en marineer 10 minuten.

Zet zalm 12 minuten in 200 graden voorverwarmde heteluchtoven. Bestrijk zalm tussentijds minimaal 2 keer met lekvocht in de ovenschaal. Rooster bimi beetgaar in klein scheutje zonnebloemolie en bestrooi met zout. Bak in aparte pan knoflook en gember zachtjes in een heel klein scheutje sesamolie, voeg spinazie toe, laat rustig slinken en breng op smaak met zout. Roer gegaarde sushirijst goed los en plaats in het midden van het bord. Leg spinazie op de rijst en daarop de zalm. Bedruip met yakitorisaus. Garneer met bimi, bosui en sesamzaad.

Voor de Yakitorisaus

100 ml sojasaus

100 ml mirin

50 ml water

50 ml sake

8 gr bruine suiker

afsnijdsel van bosui

Doe alle ingrediënten met de afsnijdsels van de bosui in een steelpan en laat deze samen tot een derde inkoken. Zeef de lichtstroperige saus en laat afkoelen tot kamertemperatuur.