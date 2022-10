Melissa (25) heeft een stofwisselingsziekte: ’Frustrerend dat er weinig bekend is’

VROUW magazine

Sabrina viel 60 kilo af: ’Mijn nieren waren al flink aangetast’

’Zo, en nu ga ik het helemaal anders doen.’ We denken het allemaal weleens. Deze drie vrouwen voegden de daad bij het woord en gooiden écht het roer om. Vandaag het verhaal van Sabrina Koudijs (36): Toen bleek dat haar bloeddruk gevaarlijk hoog was, viel ze in twee jaar tijd 60 kilo af, zonder dieet...