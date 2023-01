Column Babette: Ik hoop dat de trend van de werknemer op leeftijd doorzet

Bij een van mijn favoriete buurtwinkeltjes werkt Sjaan. Zij helpt klanten, vult de schappen, rekent af, maakt veel, heel veel praatjes. Bovenal roept ze tegen iedereen die het wil horen, dat haar tijd achter de geraniums nog wel een keer komt.

Of niet. Want ik denk dat Sjaan al halverwege de 80 is en dat ze nog lang niet van plan is te stoppen met werken. De meeste mensen op leeftijd kiezen om uiteenlopende redenen voor een ander pad dan Sjaan. Want op een goed moment is het mooi geweest en het pensioen welverdiend.

Maar toch: in Nederland zijn er meer dan 70.000 mensen tussen 70 en 75 jaar die nog altijd werken. Daarnaast zijn er nog zo’n 30.000 mensen op de werkvloer te vinden die ouder dan 75 jaar zijn.

Soms omdat het nodig is, maar veel vaker omdat ze er blij van worden om op hun manier in het arbeidsproces te blijven meedraaien.

Vorig weekeinde stond er in deze krant een artikel over drie oude studievrienden van de Haagse Hotelschool die een uitzendorganisatie voor zestigplussers hebben. Zij brengen honderden klussers onder die niet van stilzitten houden en sinds vorig jaar ook ouderen die nog een handje in de horeca willen meehelpen.

Volgens de drie ondernemers bieden oudere werknemers veel voordelen.

Zo zullen ze een stuk minder snel van baan verwisselen of zich ziek melden omdat ze veel loyaler zijn dan jonge mensen. Ze hebben er immers bewust voor gekozen te werken terwijl ze hun tijd ook met andere leuke dingen hadden kunnen doorbrengen.

In de stad waar ik woon, sluiten steeds vaker restaurants een dag per week de deuren vanwege het personeelstekort. In menig café is de situatie zo nijpend dat je blij mag zijn als je nog vriendelijk te woord wordt gestaan.

Ik hoop daarom dat de trend van de werknemer op leeftijd doorzet. Simpelweg omdat bij mensen als Sjaan het enthousiasme ervan afspat. Zij hebben er nog wel zin in.

Volg Babette op Instagram: babettewieringa

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl