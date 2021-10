Mijn Reis: ’Ik maakte in India de verbranding van een overledene mee’

Mooiste herinnering

„Per ongeluk had ik het goedkoopste treinklassekaartje voor een zestien uur durende reis in India gekocht. De wagon was volledig volgepropt; er was alleen plek om je voeten op de vloer te zetten. Ik stortte bijna in omdat ik niet meer op mijn benen kon staan. Locals gaven in gebarentaal aan dat ik hun plekje mocht hebben om te rusten. Zo mooi om te zien hoe mensen zich om elkaar bekommerden! Uiteindelijk ben ik een paar uurtjes tussen de locals gaan liggen, over anderen heen, soms half liggend, vooroverbuigend of in de kleermakerszit. Hier besefte ik hoe dankbaar ik ben voor mijn afkomst.”

Drama

„In Maleisië poepen veel wilde katten op het strand. Twee weken lang zaten er twee wormen onder de huid van mijn billen. Gigantische jeuk! Ik ben er vanaf gekomen na een medicijnencocktail.”

Ultieme gadget

„Een usb-verdeler en -verlengkabel. Zo heb ik altijd stroom!”

Gekste ooit

„In India is het gebruikelijk dat overledenen naast de rivier de Ganges worden verbrand. Ik mocht het meemaken op een afstand van drie meter van het lichaam. Familieleden maakten selfies... Het lijk was bijna volledig verbrand, maar de voeten zag je eruit hangen. De man die het vuur beheerde, pakte toen een stok en wipte de benen in het vuur alsof het de normaalste gang van zaken was.”

Vakantieliefde

„In Mexico ontmoette ik via Tinder een mooie meid die mij thuis uitnodigde. Bijna een kasteel, zo mooi en groot. Ik heb bijna twee weken bij haar gewoond. Terwijl zij aan het werk was, was ik aan het relaxen of de omgeving aan het bekijken.

Ik denk nog vaak aan haar, maar wil de relatie niet aangaan omdat ik liever mijn droom achterna ga om de wereld te ontdekken.”

Mooiste plek

„Udaipur, India, is een stadje om een klein meertje heen gebouwd. Met honderden jaren oude woestijnarchitectuur en overal dakterrassen met uitzicht op het meer en een paleis midden in het water. Ik zou er twee nachten blijven, maar bleef er acht! Alsof ik me in het Aladdin-sprookje waande. Tot dusver de enige plek die ik zeker nog eens ga opzoeken.”

Overschat

„Thailand is zo toeristisch dat het moeilijk is om het echt te ontdekken. De locals zien alleen maar dollartekens.”

