6 x swingende bouwwerken

Schitterend

Met zijn adembenemende verschijning staat het Guggenheim museum in Bilbao hoog op het lijstje van meest toonaangevende bouwwerken sinds de jaren 80. De Amerikaanse architect Frank Gehry maakte van het museum een kunstwerk op zich. De buitenkant bestaat uit titanium platen die het gebouw in de zon laten schitteren. De vele glazen wanden beschermen de werken van kunstenaars als Dalí en Warhol tegen licht en hitte. Rondom het gebouw is ook een aantal kunstwerken te bewonderen, waaronder de 12 meter hoge ’Puppy’ van Jeff Koons en een metalen reuzespin.

Buitenaards

Oscar Niemyer ontwierp het Braziliaanse Museum voor Hedendaagse kunst. Ⓒ foto Getty Images

Dit futuristische, ufo-vormige gebouw bevindt zich in Niteroi, een voorstad van Rio de Janeiro in Brazilië. Het bouwwerk herbergt het Museum voor Hedendaagse Kunst en bevindt zich op een klif. Het ontwerp is van de Braziliaanse architect Oscar Niemeyer, een van de belangrijkste architecten binnen de moderne architectuur en beroemd vanwege zijn gebruik van beton.

Dansend paar

Dansende gebouwen in de Tsjechische hoofdstad Praag. Ⓒ foto 123rf

Dancing house heet dit gebouw in de Tsjechische hoofdstad Praag en wie het ziet, snapt waarom. Het hoofdkantoor van Nationale Nederlanden heeft als koosnaampje Ginger en Fred, naar het legendarische dansende filmkoppel Rogers en Astaire.

Het ontwerp uit de jaren 90 is een samenwerking van de Tsjechische architect Vlado Milunić en de Canadees-Amerikaanse Frank Gehry, die ook voor het Guggenheim museum in Bilbao tekende. Overigens werd het pand niet door iedereen op prijs gesteld. Inwoners van Praag vonden het moderne uiterlijk niet passen bij de statige gebouwen waar de stad bekend om staat.

Bloementempel

De Lotus Tempel in India is gebouwd met marmer. Ⓒ foto getty images

Maar liefst 800 mensen werkten tien jaar lang aan de imposante Lotus Tempel van de bahá'í-gemeenschap in New Delhi. Het marmeren bouwwerk uit 1986 bestaat uit 27 bloembladen, tot wel 34 meter hoog. Architect Fariborz Sahba zag in de Lotus het perfecte symbool voor de tempel; de bloem speelt in veel religies een belangrijke rol. De tempel is volgens de baha’i-religie voor mensen van alle geloven toegankelijk.

Drijvend ei

The Egg in China; waterdruppel of ei? Ⓒ foto getty images

In het centrum van China’s hoofdstad Peking ligt The Egg, het Nationale Centrum voor Uitvoerende Kunsten. De ellipsvormige dome bestaat uit platen van titanium en glas en ligt als een eiland in een kunstmatig aangelegd meer van 35.000 vierkante meter. De vorm stelt een drijvend ei of waterdruppel voor. De Franse architect Andreu wilde een iconisch gebouw maken dat direct herkenbaar zou zijn.

Perfect rond

De eerste ronde wolkenkrabber staat in Abu Dhabi. Ⓒ foto 123rf

De bedenkers van de eerste ronde wolkenkrabber ter wereld zijn verantwoordelijk voor veel bijzondere gebouwen in Abu Dhabi en wilden met hun eigen hoofdkantoor niet achterblijven. Het 110 meter hoge gebouw is zo neergezet dat zowel de zonsopkomst als de zonsondergang in de glazen ramen weerspiegelt. De cirkel symboliseert eenheid, oneindigheid en perfectie.