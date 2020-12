Kunst om weg te geven

,,Ik heb mijn leven aan de zorgsector te danken”, legt emeritus-hoogleraar prof.dr. Ruud Lapré uit in zijn woonkamer in Haarlem. Zijn werk als medisch econoom stagneerde toen hij een uitgezaaide alvleesklierkanker bleek te hebben.

Kunstliefhebber Ruud Lapré in zijn woonkamer. Ⓒ De Telegraaf

Zijn leven heeft hij overigens ook aan Marga te danken, die ervaring heeft als doktersassistente. Want terwijl hun relatie ontlook, drong zij erop aan dat hij naar de dokter ging. ,,Ik dacht: ’Ik zal knallen met alles wat ik in me heb, om hem beter te krijgen’.” Hij reageert: ,,Ik vond haar een leuk Frans typje!”

Kunstliefhebber Marga Lapré in haar huis vol kunstwerken. Ⓒ De Telegraaf

In Amsterdam runde zij Nepal Reizen en vanuit haar kantoor bezocht ze hem vaak in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. Graag gingen ze er even uit, naar een galerie of een museum. ,,Omdat we konden praten over de schilderijen en beelden die we zagen, hoefden we het even niet over de ziekte te hebben”, zegt ze.

Wonden

Datzelfde gunnen zij anderen nu ook. ,,Wie zich beter voelt, geneest eerder”, verklaart Ruud. ,,Aangetoond is dat zelfs wonden beter helen, als je niet depressief bent.”

Patiënten of bewoners van een zorginstelling krijgen de kans hun zinnen te verzetten met de kunst van het paar aan de muur. ,,Het kan ook inBlijf-van-mijn-lijf-huis, of een hospice”, zegt Ruud.

Een beeld Zwanenmeer van Rosa Serra, de laatste aankoop van het echtpaar Lapré. Ⓒ De Telegraaf

Hij vertelt over de culturele ANBI-stichting die hij met Marga oprichtte en die al eigenaar is van zo’n 50 van hun honderden kunstwerken: ,,De stichting heeft een extern bestuur. dat ervoor zorgt dat alles goed terechtkomt, bijvoorbeeld bij een kinderinstelling.” Marga vult aan: ,,We hebben speciaal werken voor zo’n instelling gekocht. Kinderen in de wachtkamer die bang zijn, worden er meteen vrolijk van!”

Zoiets overkwam ook henzelf toen Ruud onlangs op controle moest voor zijn pacemaker. ,,We bleken in de wachtkamer onder een schilderij te zitten dat bij onszelf vandaan kwam! Daar werden we wel blij van.”

Dagtaak

Ruud heeft er bijna een dagtaak aan om alle contacten te onderhouden met instellingen die hun kunstwerken gebruiken. ,,Van Museum JAN in Amstelveen, het Dolhuys in Haarlem en de Hermitage in Amsterdam tot het Spaarne Ziekenhuis in Haarlem en het Alrijne Ziekenhuis in de regio Leiden. Samenwerking met Bronbeek in Arnhem staat nu in de kinderschoenen.” Het stel blijft doorgaan met het uitrollen van plekken om hun kunst te tonen. ,,Liefst in de gezondheidszorg”, zegt Marga. ,,Daar liggen onze gezamenlijke ’roots’”, besluit haar man.

Al bijna 30 boeken schreef hij over kunst, sinds hij een kwart eeuw geleden door haar begon met kunst kopen. Zijn laatste boek 25 jaar plezier in kunst gaat erover. Hierin citeert Ruud de kunstenaar Willem Hussem: ,,Wat je bezit is op weg naar anderen.”