Dit zou het beste tijdstip zijn om te sporten

De ene persoon vindt het lekker om zich in het zweet te werken als de meeste mensen nog op één oor liggen, de ander sport het liefst midden op de dag om even een pauze te nemen van het werk.

Laten we vooropstellen dat beweging op élk moment van de dag goed voor je is, maar volgens een groep onderzoekers is er een bepaald moment op de dag die het meest effectief leidt tot een langer leven.

Als we de onderzoekers, onder meer verbonden aan Chinese Universiteit van Hong Kong en de Guangzhou Universiteit, moeten geloven, sport je het effectiefst in de middag.

In het tijdschrift Nature Communications publiceren de onderzoekers over hun studie. Te lezen is onder meer dat zij van meer dan 92.000 deelnemers gezondheidsgegevens hebben verzameld afkomstig van de UK BioBank, die van ongeveer 500.000 mensen uit het Verenigd Koninkrijk de gezondheid analyseert.

Elke lichaamsbeweging (van heel matig tot stevig) op elk moment van de dag kan de levensduur verlengen en het risico op hart- en vaatziekten verkleinen, maar vooral ouderen en mannen zouden het meest profiteren van beweging in middag. De mensen die (regelmatig) sporten tussen 11.00 uur en 17.00 uur zouden, zo merken de onderzoekers op, de minste kans hebben op het krijgen van een hartaanval.

Andere onderzoeken suggereren dat sporten in de ochtend juist weer heel goed is voor mensen vet willen verbranden. Sporten terwijl (of nog voordat) de zon opkomt, zou namelijk de stofwisseling stimuleren.