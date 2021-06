Column Babette: ’De rusteloosheid kwam de afgelopen weken weer boven drijven’

Het woord wanderlust lijkt helemaal van nu. Sinds de eerste reisvloggers het gebruikten, worden we ermee doodgegooid. Maar dat wanderlust al veel langer bestaat, vanaf het begin van de 20e eeuw om precies te zijn, is natuurlijk niet gek. Het betekent namelijk zoiets als het sterke verlangen om te reizen en de wereld te ontdekken.

Zo had mijn oma in de jaren vijftig ook al ‘last’ van wanderlust, en eigenlijk is mijn hele familie er al decennialang mee besmet. Wij hebben allemaal dezelfde neiging om in het vliegtuig terug naar Nederland na te denken over de volgende reis. Om de koffers altijd bij de hand te houden en vakanties vooral ontdekkingstochten te laten zijn.

Tijdens de lockdown kwam mijn ongekende reislust dan ook hinderlijk boven drijven. Wars van saaiheid en routine, was ik bijna niet te houden. En wist een ding zeker: het zit in de genen, ik kan er niet veel aan doen. Mijn familie hoort bij het deel van de bevolking dat het gen DRD4-7R bezit. Het reis-gen dat in verband staat met het stofje dopamine, en veroorzaakt dat we heel gelukkig worden van het tijdelijke leven uit een koffer.

"Het zit in de genen, ik kan er niet veel aan doen"

Dat deze overheersende behoefte ook gepaard gaat met trekjes als rusteloosheid en nieuwsgierigheid, herken ik eveneens. Zo kwam die rusteloosheid de afgelopen weken weer boven drijven. Steeds meer landen op geel, het vaccinatiepaspoort in aantocht en al die leuke bestemmingen die ons graag met open armen ontvangen; niets doen was voor mij niet langer een optie.

En dus ben ik de komende weken veel op reis. Ik zou graag mijn vaccinatiebewijs en -boekje meenemen, voorzien van het Janssen stempel. Maar daar kom ik niet ver mee, ik ben net te vroeg. Dat het vaccinatiepaspoort nog in de maak is, betekent uiteraard geen reden tot uitstel: de afspraak voor een veel te dure test, mét het juiste reisdocument, staat al ingepland.

Deze wanderluster is helemaal klaar voor een avontuurlijke zomer.

