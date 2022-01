Zes dingen die je beter niet kunt doen als je een vriendschap goed wil houden

Ongevraagd advies geven

Wil je vriend(in) even zijn/haar hart luchten bij je, bijvoorbeeld omdat er relatieproblemen zijn, dan is/hij zij vooral op zoek naar steun een luisterend oor. Dit is niet het moment om ongevraagd advies te geven. Dat kan namelijk averechts werken en tot meer frustratie leiden.

Als je vriend(in) om advies vraagt, dan kun je die uiteraard geven. Maar probeer je eigen mening of ongefundeerd advies voor je te houden, anders loop je het risico dat je vriend in het vervolg minder met je deelt. Tip: vraag je vriend of vriendin wat hij wil. „Wil je mijn mening horen?”, is een prima vraag die je kunt stellen.

Geen vragen stellen over zijn/haar leven

Vraag je vrienden hoe het met ze gaat. En daarmee bedoelen we: hoe het écht met ze gaat. Wat houdt ze bezig? Toon dus oprecht interesse. Dat kan de band tussen jullie alleen maar versterken.

Confrontaties vermijden

Ruzies in relaties horen erbij, zo ook in vriendschappen. Doet of zegt je vriend(in) iets waarmee je het niet mee eens bent, zag het dan gewoon, uiteraard op een rustige manier, en wees niet bang voor confrontaties. Door open met elkaar te communiceren over wat je dwars zit, leer je elkaar nóg beter kennen.

Verkeerde verwachtingen hebben

Al kun je nog zoveel met elkaar gemeen hebben, er zijn altijd een paar dingen waarin jullie verschillen. En dat is oké. Jouw vrienden staan misschien anders in het leven dan jij. Eten zij bijvoorbeeld vlees en ben jij veganistisch? Verwacht dan niet dat zij ook jouw dieet gaan volgen. Met andere woorden: weersta de verleiding om je vriend(in) te vertellen hoe hij zijn leven moet leiden omdat jij er toevallig zo in staat.

Erg jaloers of competitief zijn

Krijgt je vriend(in) promotie op het werk, heeft hij/zij een nieuwe liefde gevonden? Wees dan blij voor hem of haar en vergelijk jezelf vooral niet met die persoon. Het is oké om bij jezelf na te gaan of je hetzelfde wil bereiken en een klein beetje jaloezie voelen is heel normaal, maar blijf je vooral focussen op je eigen leven.

Niet luisteren

Is je vriend(in) een verhaal aan het vertellen waar jij over kunt meepraten? Wacht rustig af tot de ander klaar is met vertellen, anders loop je de kans dat de ander het gevoel krijgt dat er niet naar hem/haar geluisterd wordt.

Let ook op je lichaamstaal: draai naar je vriend(in) toe, maak oogcontact en knik af en toe zodat de ander zich echt gehoord voelt.