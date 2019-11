Wintersportseizoen dit weekeinde feestelijk van start in Salzburgerland

En dat komt goed uit, want dit weekend vindt in Zell am See-Kaprun het eerste openingsevenement van het seizoen plaats. Ook de rest van het seizoen is er van alles te zien en te doen. Zeven dingen die je als doorgewinterde wintersporter niet wilt missen in Salzburgerland:

1. WOW Glacier Love Festival in Zell am See-Kaprun

Een spectaculaire opening van het nieuwe wintersportseizoen waarbij de Kitzsteinhorn en het centrum van Kaprun dankzij optredens van veel dj's in een grote party-zone veranderen. Komen skiën kan natuurlijk ook!

8 tot 10 november, wowglacierlove.at

2. Seizoenstart in Obertauern

In de hoogstgelegen wintersportplaats van Salzburgerland wordt eind november op 1740 meter hoogte het seizoen geopend.

8 november – 1 december, obertauern.com

3. Opening 3K K-onnection in Kaprun

Nieuw in Salzburgerland is de directe verbinding tussen Kaprun via de Maiskogel naar de Kitzsteinhorn. Je kunt voortaan vanaf de gletsjer direct naar het gebied van de Maiskogel skiën en van daar af terug naar Kaprun.

Neem je alle liften achter elkaar van Kaprun naar de Maiskogel en door naar de Kitzsteinhorn, dan leg je een afstand van ruim 12 kilometer af en overbrug je meer dan 2260 hoogtemeters.

30 november, kitzsteinhorn.at

4. Bergfestival in Saalbach Hinterglemm

Overdag skiën, ’s avonds feesten: dat is het Bergfestival in Saalbach Hinterglemm. Een week later, van 12 tot 15 december is het hier weer raak met het festival Rave on Snow, waar meer dan 80 dj’s vooral elektronische muziek draaien.

6 tot 8 december, berg-festival.com

5. Start van het winterseizoen op de Schmittenhöhe in Zell am See

Een goede reden voor een leuk feestje met een hapje en een drankje: de opening van de nieuwe ZellamseeXpress die de Schmittenhöhe in Zell am See met het Glemmtal in het skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn verbindt.

7 december, schmitten.at

6. Start Up 20 in Flachau

In Flachau, dé place to be voor après-ski liefhebbers, wordt het winterseizoen afgetrapt met live muziek en dj’s. Je kunt hier trouwens ook allerlei funsporten uitproberen zoals sneeuwschoenwandelen, rodelen en sneeuwfietsen.

13 tot 15 december, flachau.com

7. Grand Opening Sound & Snow in Gastein

Bij de opening in Gastein dit jaar treden Duitse en Oostenrijkse rappers op. Het podium staat naast de Schlossalmbahn in Bad Hofgastein, dus dit evenement is ideaal te combineren met je eerste pistekilometers van dit seizoen!

14 december, gastein.com