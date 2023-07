Dagrecept: Bananenbrood met walnoot (en chocolade)

Dat bananenbrood is waarschijnlijk in Amerika geboren, tegelijk met de opkomst van bakpoeder in de jaren dertig. Het oudste recept komt uit het kookboek Balanced Recipes van Pillsbury Company uit 1933.

Onderstaand recept voor bananenbrood komt het Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven van Martena Duss en Laurence Roothooft (Lannoo). Zo maak je hem: verwarm de oven voor op 180 graden. Meng de bloem, het bakpoeder, de baksoda, het zout en de suiker in een grote kom door elkaar.

Prak in een diep bord de bananen met een vork fijn tot je geen stukjes meer ziet en voeg het bananenpapje bij de bloem. Schenk de licht afgekoelde gesmolten boter, de geklutste eieren en het vanille-extract bij de bloem. Voeg eventueel de stukjes chocolade en walnoot bij het geheel en meng alles kort en krachtig door elkaar met een pannenlikker. Kort mengen zorgt ervoor dat je cake luchtig blijft!

Stort het deeg in een met bakpapier beklede lange bakvorm van 30 cm en bak 40 minuten. Prik met een satéstokje of mes in de cake. Als het mesje er schoon uitkomt, is de cake gaar.

Nodig:

- 200 g bloem

- 1 tl bakpoeder

- ½ baksoda

- 1/tl zout

- 150 g suiker

- 3 rijpe bananen

- 125 g boter (gesmolten)

- 2 eieren (geklutst)

- 1 tl vanille extract

- 75 g pure chocolade (optioneel, grof gehakt)

- 75 g walnoten