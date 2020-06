Michelinsterren-festijn in Amsterdamse Gashouder

Het enorme pand in het Westerpark in de hoofdstad zal daarmee volgens de organisatoren worden omgetoverd tot het grootste anderhalve meter restaurant van Nederland. „Door de grootte van de iconische Gashouder kan de anderhalve meter afstand gegarandeerd worden voor het maximaal aantal toegestane gasten”, laten ze weten. Elke avond is er plek voor 100 personen.

In de maanden juli en augustus krijgen de volgende vijf chefs elk enkele dagen de ruimte in de hal: Erik van Loo van Parkheuvel Rotterdam (2 sterren), Richard van Oostenbrugge van 212 Amsterdam (1 ster), Egon van Hoof van Mos Amsterdam (1 ster), Soenil Bahadoer van De Lindehof Nuenen (2 sterren) en Wilco Berends van De Nederlanden Vreeland (1 ster).

Er wordt gewerkt met een vooraf gereserveerd tijdslot. Reserveringen voor lunch en diner zijn mogelijk vanaf zaterdag 13 juni 12:00 uur op de site ronddetafel.amsterdam. De zomeravonden zijn een initiatief van de mannen achter het Wine Festival en Fȇte du Champagne.

Het hoofdstedelijke Westergasterrein blijkt in trek als tijdelijke aanvulling op de Amsterdamse horeca. Zo kondigde ook de karakteristieke familie Caron al een tijdelijk restaurant restaurant aan in het Machinegebouw te gaan exploiteren. Dat gaat halverwege deze maand open. Het Machinegebouw wordt een grote versie van de Franse bistro Petit Caron in de Pijp. Maar die bistro is te klein en kan door de anderhalve meter regels niet open.

In het Machinegebouw is aan elke tafel is anderhalve meter ruimte tussen de gasten. „Dus ook als je niet uit één huishouden komt, kun je met z’n vieren aan één tafel komen eten”, zegt een woordvoerder van de familie. „Verwacht Franse klassiekers in een knusse Franse sfeer.”