Liefde voor je interieur: woontips van onze trendwatcher

De nieuwe collectie meubelen en accessoires van de samenwerking tussen H&M HOME en PANTONE hebben het kleurenthema Energy & Joy. In perfecte roodtinten creëer je snel en gemakkelijk een warme sfeer in huis. Door toon-op-toon te spelen met dit palet ontstaan meer energieke en trendy vibes in het interieur.

Amsterdams design

Ⓒ Fauteuil Sinclair van Fest Amsterdam

Door een gekleurde fauteuil in een hippe trendkleur bij een naturellen bank te zetten geef je de sfeer in de zitkamer een opkikker. Fauteuil Sinclair past perfect bij elke sofa door z’n ronde vorm en lage rugleuning. Fest Amsterdam heeft de perfecte trendkleuren in de collectie zodat je altijd goed zit. De stylingtip is om ook een gekleurde bijzettafel erbij te kiezen die net een toon donkerder of lichter is dan de fauteuil.

Sexy ballen

Ⓒ Disco-kers van Maemae Home en lamp Wiggle van Bias Editions

Met deze rode glitteraccessoires vrolijk je de boel meteen op en maak je er met de disco-kersen van Maemae Home een feestje van. Helemaal als je er een spotje op zet en de spiegeltjes op de wand reflecteren. Lampje Wiggle is een ambachtelijk gemaakte tafellamp voor een hot accentje op de sidetable of bureau.

Slapen in stijl

Ⓒ fluwelen kussens van Fonq en Paint Paper Library

Deze fluwelen kussens hebben een chique uitstraling en verzachten de sfeer in de slaapkamer. Met de voorgeselecteerde combinaties van verfkleuren van Paper and Paint Library ben je verzekerd van een ultieme warme sfeer in de slaapkamer. De in steenrood (Beetlenut) geverfde lambrisering wordt ook weer verzacht door de kleur Plaster V voor een natuurlijke look en feel.

Voor je liefje

Ⓒ vazen Hodge Pots van Glassette

Wat koop je voor je liefste op Valentijnsdag? Een bloemetje natuurlijk! Zet de bloemen in hippe vaasjes met bijpassende kandelaars. Zo ontstaat een mooi sfeerplaatje op de tafel. Succes verzekerd.

Lol in bed

Ⓒ dekbedovertrek van Homehagen

Nu al klaar voor zomerse en vrolijke vibes in de slaapkamer? Versier je bed met dit dekbedovertrek van Homehagen met een spannend rood streepje. Dit beddengoed is gemaakt van 100% Oeko-tex gecertificeerd linnen en is softwashed voor een natuurlijke look. Het materiaal wordt zachter naarmate je het vaker gebruikt. Naast duurzaam is dit dekbedovertrek ook temperatuur-regulerend en antibacterieel. Je kunt dus warm blijven in de kou én je koel voelen met warmere temperaturen.

Streepjes

Ⓒ Roger Oates Design

De belangrijkste voorjaarstrend voor 2023: meer kleur voor meer sfeer. En met deze op maat gemaakte traploper van Roger Oates steel je echt de show in huis. Laat hem boven doorlopen in de gang zodat er een hotelsfeer ontstaat.