Column Babette: ’Ook ik worstel nog met mijn nieuwe status’

Leeftijd is maar een getal, natuurlijk. Maar toch.

Bij ons thuis hebben we het daar meer dan ooit over. En meer dan ons lief is.

Mijn geweldige vader overleed plotseling. En dat leeftijd slechts een getal is, ging in zijn geval zeker op.

Want hoewel het volgens de statistieken niet vreemd is dat je op je 83e overlijdt, was hij voor ons nog altijd de jonge God die midden in het leven stond. En klopt er helemaal niets van dat hij er niet meer is.

Behalve rouw is er ook feest. Over jonge goden gesproken: enkele dierbaren werden 60. Met een van hen woon ik samen, waardoor ik van zeer dichtbij meemaak hoe dat kan voelen.

En hoor ik mezelf zinnen zeggen als Ik moet het nog zien te halen en – daar is het weer – Ach, het is maar een getal. Dus hangen er slingers en vieren we het leven.

Tegelijkertijd: we hebben het opvallend vaak over de invulling van die laatste, hopelijk, dertig jaren. Want echt lekker zit het hem nog niet. Komt ook nog bij dat hij opa is geworden, die man van mij. In de zevende hemel, natuurlijk. Maar dat baby’tje heeft hem wel opa gemaakt en opa klinkt oud.

Ik voel met hem mee, ook ik worstel nog met mijn nieuwe status.

Als iemand tegen mij zegt dat ik oma ben, wat technisch gezien niet klopt, hoor je me meestal iets te hard antwoorden dat ik de jonge vriendin van opa ben.

Totdat hij bij ons is, die fantastische Morris. Dan is er geen ruimte meer voor dat soort geneuzel. Afgelopen week bleef hij logeren en wat een cadeautje was dat. Als twee verliefde pubers dansten we om hem heen en liepen als trotse opa en oma met de kinderwagen op straat.

Maar ondanks alle vertedering, het was vooral de buurman die onze dag maakte.

Daar was niet meer voor nodig dan die ene opmerking: „Hé jongens, toch nog een liefdesbaby op de valreep?”

Volg Babette op Instagram: babettewieringa.

Mail: b.wieringa@telegraaf.nl