Zo goed als nieuw: deze kleine gezinsauto’s koop je voor 15.000 euro

Opel Corsa 2019 – heden

De Opel is strak vormgegeven, maar valt amper op tussen het overige verkeer. De voorstoelen kunnen zo ver naar achteren dat langbenige bestuurders passen. Achterin blijft er alleen niet veel ruimte over. De prestaties voldoen voor normaal gebruik. Zolang je niet alleen in de stad rondrijdt, realiseer je een verbruik van 1 op 17. De merkdealer in Huizen heeft voor € 14.950 een rode 1.2 ’Edition’ (2020, 10.000 km).

Renault Clio 2019 – heden

Als gezinsauto is de Renault ruimschoots groot genoeg. Het volledig digitale dashboard vraagt wat gewenning, maar na een week wil je niet anders meer. Op de weg is de Clio mooi comfortabel; hij stuurt en schakelt fijn en is redelijk stil. Met een TCe100 benzinemotor is bij afwisselend gebruik 1 op 18 haalbaar. Bij de Renault-dealer in Leeuwarden staat een rijk uitgeruste, zwarte TCe100 (2021, 17.500 km) voor € 14.990.

Toyota Yaris 2017 – 2020

Voor een Yaris van het ’oude’ model is nog steeds veel te zeggen. De gewone 1.5 rijdt prima, met een fijn schakelende zesbak en een gemiddeld verbruik van 1 op 17. Een hybride uitvoering is echter een stuk zuiniger. De bagageruimte is met 347 liter de grootste van dit drietal. Wij zouden kiezen voor de hardblauwe 1.5 (2019, 19.000 km) die voor € 14.900 te koop staat bij een autobedrijf in Nieuwer ter Aa.

Oordeel van de Wegenwacht

Opel Corsa

De huidige Opel Corsa is onderhuids nauw verwant aan de Peugeot 208. De 1.2-liter driecilinder benzinemotor geldt als uiterst betrouwbaar mits je de kleine gezinsauto deskundig laat onderhouden. Daarbij is het vooral van belang om de juiste specificatie motorolie te gebruiken. ’Goedkope’ olie kan je duur komen te staan!

Renault Clio

Bij deze generatie Clio kent de Wegenwacht een euvel dat nog weleens voorkomt. Een dashboard dat dienst weigert, lijkt heel ernstig. Vooral omdat de Renault ook niet wil starten. Gelukkig betreft het alleen een softwareprobleem dat de Wegenwacht met een simpele reset kan verhelpen.

Toyota Yaris

Dit type Yaris staat bij de Wegenwacht als probleemloos te boek. Punt uit!

Ons advies

De Toyota is kwalitatief top, maar de andere twee zijn zeker niet slecht. De Corsa spreekt beslist een heel breed publiek aan. Als gezinsauto zouden we toch de Clio kiezen vanwege zijn prettige rijcomfort.

