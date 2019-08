Review: Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Deze zomer komt Marvel met een nieuwe game genaamd Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, maar het is nog maar de vraag of deze titel voor een groot plezier voor jong en oud gaat zorgen.

Wat is het?

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order is een actiespel waarin je met 36 verschillende helden en schurken het op kunt nemen tegen het kwaad. Grote schurk Thanos heeft het gemunt op een paar speciale stenen die magische krachten bezitten, waarmee hij het universum onder de voet wil lopen. Om ze te bemachtigen heeft hij zijn hulpjes op pad gestuurd om de stenen te verzamelen en nu is het aan jou om ze te stoppen.

Dit doe je door een team van vier helden te kiezen als wie je kunt spelen. Met een druk op de knop schakel je van Iron Man naar Captain America. Of misschien wil je wel als Spider-Man spelen? Het kan allemaal in je eentje waarbij je steeds wisselt, maar ook samen kun je de strijd aangaan tegen het kwaad.

De game is namelijk volledig met maximaal vier spelers op de bank te spelen, waarbij iedereen een ander personage is. Hierdoor krijg je leuke samenstellingen, zoals The Avengers, X-Men of The Defenders. Allemaal iconische teams die je samen kunt stellen, maar als je er een ratjetoe van wil maken is dat ook gewoon mogelijk. De keuze is reuze!

Is het wat?

Nadat je je ideale team hebt samengesteld is het tijd om ten strijde te trekken waarbij je van kamer naar kamer rent om tientallen vijanden tegen de vlakte te meppen, zoals dat in een echte dungeon-crawler hoort. Na dit flink wat uren achterelkaar te doen zou je zeggen dat het saai wordt om steeds op dezelfde knopjes te rammen. Niets is minder waar, want door goed te vechten word je steeds sterker en speel je nieuwe aanvallen vrij en daarbij zijn er zoveel verschillende helden die een unieke vechtstijl hebben dat verveling er niet in zit.

De grootste irritatie is dat het soms moeilijk te zien is wat er allemaal op het scherm gebeurt. Het is net als Waar is Wallie? Er zijn zoveel personages op het scherm dat je niet meer goed kunt zien wie je daadwerkelijk bestuurt en dat kan soms best wel vervelend zijn. Dit is al helemaal het geval wanneer je de game meeneemt onderweg in de trein, omdat het scherm simpelweg te klein is.

Aan de andere kant is de mogelijkheid om de game mee te nemen wel weer een voordeel aan de game, want die kun je dus overal mee naar toe nemen waardoor je de game stiekem toch wat sneller opstart. Het is simpel en gemakkelijk, net als popcorn. Je slingert een kant en klare zak in de magnetron en genieten maar. Bij Marvel Ultimate Alliance 3 is dat niet anders, want zodra je de game opstart en wat klappen uitdeelt ben je al aan het genieten.

Waar je maar bent, je kunt overal met volle teugen genieten van de leuke dialogen die de geliefde Marvel-personages met elkaar voeren. Het moge dan ook duidelijk zijn dat Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order een game is die zich richt op fans van de Marvel-films, -series en -stripboeken en gamers die plezier halen uit het in elkaar slaan van talloze hordes aan vijanden. Als je daar totaal niets mee hebt, zal je ervaring een stuk minder zijn omdat de game dan sneller als een hersenloze actiegame aanvoelt waarbij je alleen maar op knopjes loopt te rammen.

Plus- en minpunten

+ Reusachtige keuze in personages

+ Feest van herkenning

+ Overal kun je spelen

+ Toffe co-op ervaring

+ Goed vechtsysteem

- Soms onoverzichtelijk

- Hersenloze actiegame als je geen Marvel-fan bent

Conclusie

Al met al doet Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order een heleboel goed. Voornamelijk als het aankomt op de personages waarmee fans van Marvel zich direct thuis zullen voelen. Wat ze helemaal over de streep trekt is de reusachtige keuze van speelbare personages waarbij ieder zijn eigen aanvallen heeft waardoor het vechten fris en uniek blijft voelen. Dat je de game samen met vrienden lokaal of online met vier spelers kunt spelen is daarbij nog eens een extra dikke kers op de taart.

Helaas kan het allemaal soms wel wat onoverzichtelijk worden wanneer het strijdveld vol begint te lopen. Toch kom je daar vaak wel uit door gewoon op knoppen te blijven rammen, iets wat duidelijk maakt dat je hier soms met een hersenloze actiegame te maken hebt. Dat laatste zal vooral gelden als je geen fan bent van Marvel, al vind je die vandaag de dag steeds minder. Aan de andere kant zouden Marvel-haters de game ook met plezier kunnen oppakken, omdat de game binnen zijn genre schouder aan schouder staat met de competitie. Het is daarmee een ideale zomertitel die je door het comfort van de Switch overal mee naar toe kunt nemen.

Deze review is in samenwerking met xgn.nl.